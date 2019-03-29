29 Mart 2019

ANKARA (DÜNYA) - TÜRK-İŞ Konfederasyonu ve TES-İŞ Sendikası Eski Genel Başkanı Mustafa Kumlu hayatını kaybetti. Kumlu, 30 Mart Cumartesi günü Kayseri Hunat Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kayseri Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

Mustafa Kumlu, 1951 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı Büyükkaramanlı Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu ve liseyi Kayseri’de bitirdi. Kumlu, 1974 yılında DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışmaya başladı. 1977 yılında Kayseri TES-İŞ Sendikası’nın Genel Sekreterliği’ne seçildi. 1986 yılına kadar Genel Sekreterlik ve Mali Sekreterlik görevlerini yürüttü.

1986 yılında Kayseri Şube Başkanlığı’na seçildi. Bu görevi sürdürürken 1990’da Genel Merkez Olağanüstü Genel Kurulu’nda Genel Mali Sekreterliğe getirildi. Kumlu, TES-İŞ Sendikası’nın 1999 yılında yapılan 6., 2003 yılında yapılan 7., 2006 yılında yapılan 8. ve 2010 yılında yapılan 9. Olağan Genel Kurullarında Genel Başkan seçildi.

1989-1992 tarihleri arasında TÜRK-İŞ Denetim Kurulu Üyeliği yaptı. TÜRK-İŞ’in 1999 yılında yapılan 18.Olağan Genel Kurulu’nda Genel Mali Sekreterliğe seçilen Kumlu, TÜRK-İŞ’in 2003 yılında yapılan 19.Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevine, 2007 yılında yapılan 20. ve 2011 yılında yapılan 21. Olağan Genel Kurullarında da TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’na seçildi. Kumlu, 2 Eylül 2013 günü TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’ndan istfia etti. 2005 yılında Milli Prodüktive Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Kumlu, evli ve iki çocuk babasıydı