Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sandal, uzun süredir yaşadığı ancak bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı bir sağlık sorununu ilk kez anlattı. Sanatçı, 'trikotillomani' olarak bilinen saç koparma hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Düşüncelere daldığında farkında olmadan saçlarını kopardığını belirten Sandal, "Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum" dedi.

"Annem ve eşim çok yardımcı oldu"

Hastalığını büyük ölçüde atlattığını belirten şarkıcı, ailesinin desteğine de vurgu yaptı. Özellikle annesi ve eşi Melis Sütşurup'un bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Sandal, "Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da Melis, elim saçıma gittiği anda hemen ‘Ne oldu, ne düşünüyorsun?' der" sözleriyle anlattı.

"Tartışmalarda Melis yüzde 99.4 haklı"

Programda özel hayatına da değinen Sandal, 2022 yılında evlendiği eşi Melis Sütşurup için 'hayattaki en iyi arkadaşım' ifadesini kullandı. Evliliklerinde zaman zaman tartışmalar yaşansa da bağlarının güçlü olduğunu söyleyen Sandal, "Benim hayattaki en iyi arkadaşım, ben de onun. O olduğu zaman üzerine inşa ettiğin her şey çok keyifli oluyor. Tartışmalarda yüzde 99.4 Melis haklı oluyor. Ama melek gibi de bir kalbi var. Kavga da ediyorsun, barışıyorsun da ama hayattaki en iyi arkadaşım" dedi.