Mustafa Sandal’dan Dubai ve 11 milyar TL iddialarına yanıt

İstanbul Cumhuriyet tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mal varlığına tedbir konulduğu bildirildi. Tedbir kararı uygulanan isimler arasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un da bulunduğu belirtildi.

Mustafa Sandal’ın da soruşturma başlamadan önce Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine Sandal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında ortaya atılan iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini eleştiren Sandal, "Melis ile karı-koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır.''

Sandal, dün de "Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir" demişti.