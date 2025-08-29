Mustafa Sarıgül aldı tulum peynirini eline Jose Mourinho'ya ayar verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Bu gelişme dünyada da büyük yankı uyandırırken Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, video karşısına geçerek Mourinho'ya ayar verdi.
Mourinho'nun 15 milyon Euro tazminat alacağı öğrenildi. Mustafa Sarıgül bu tazminata da değinip ünlü teknik adama Gazze'ye bağış yapma nasihatinde bulundu.
Sarıgül, tulum peynirini de tabağa koyup sosyal medyadan Mourinho'ya seslendi. İşte Sarıgül'ün o açıklaması:
"Mourinho seni uyarmıştı, seninle konuşmuştum. Tulum peyniri yemezsen sonun kötü diye... Bu saatten sonra tulum peyniri de yesen hiçbir anlamı yok."
Jose Mourinho seni uyarmıştım.Ama sen dinlemedin.Aldığın tazminat ücretini Gazze’ye bağışla.#josemourinho #fenerbahçe pic.twitter.com/AI0KogiYXV— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) August 29, 2025