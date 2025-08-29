Mustafa Sarıgül aldı tulum peynirini eline Jose Mourinho'ya ayar verdi

Mourinho'nun 15 milyon Euro tazminat alacağı öğrenildi. Mustafa Sarıgül bu tazminata da değinip ünlü teknik adama Gazze'ye bağış yapma nasihatinde bulundu.

Sarıgül, tulum peynirini de tabağa koyup sosyal medyadan Mourinho'ya seslendi. İşte Sarıgül'ün o açıklaması:

"Mourinho seni uyarmıştı, seninle konuşmuştum. Tulum peyniri yemezsen sonun kötü diye... Bu saatten sonra tulum peyniri de yesen hiçbir anlamı yok."