Mustafa Sarıgül Erzincan’dan aday
CHP Parti Meclisi milletvekili aday listelerini belirlemek üzere toplanırken, listelerde sürpriz bir isim olduğu ortaya çıktı.
Haber Merkezi
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T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün, Erzincan birinci sıradan aday gösterileceği öğrenildi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'ün de aday gösterilmesiyle CHP'nin listelerinden seçime girecek parti sayısı 5'e çıktı. Daha önce Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin seçimlere CHP listelerinden gireceği açıklanmıştı.