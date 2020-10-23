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Mustafa Sarıgül parti kuruyor

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarına başladı.

Mustafa Sarıgül parti kuruyor
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Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:

“Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin.”

Türkiye Değişim Hareketi Yusuf Polat Mustafa Sarıgül

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