Mustafa Sarıgül parti kuruyor

23 Ekim 2020

Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadı.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:

“Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin.”