Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokratik Sol Parti (DSP) içinde siyaset yapan ve bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı da yapan Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı belli oldu. Önceleri Türkiye Değişim Hareketi adında bir siyasi oluşumla yola çıkan Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı da Türkiye Değişim Partisi oldu.

Mustafa Sarıgül'ün 26 Haziran 2020 tarihinde düzenlediği basın toplantısında partileşeceğini söylediği Türkiye Değişim Partisi kurulurken, logosu ise iki kalp ve bir yıldızdan oluştu.

"Kalbimiz Türkiye için atıyor"

“Kalbimiz Türkiye için atıyor” sloganıyla kurulan partisinin adını açıklarken gözyaşlarını tutmayan Sarıgül, “Bu gözyaşları sevinç gözyaşları, Buradan baktığımda yakın geleceğin, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarını görüyorum. Buradan yakın geleceğin mutluluğunu, emeğini tünelin ucundaki ışığı görüyorum” dedi.

İlk görevini açıkladı

Türkiye Değişim Partisi'nin ilk görevini açıklayan Mustafa Sarıgül, “Benim ilk görevim önce partimizin bayrağını Ankara'ya dikmek, sonra da Ay Yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın en önüne taşımak” diye konuştu.

"İktidar olmak için çalışacağız"

Türkiye'nin değişiminin 21.12'de Ankara'da başlayacağını söyleyen Sarıgül, "Herkesi sevgi ile kucaklayacağız. Bütün yurttaşlarımı bu sevgi etrafında buluşturacağız, ötekisi olmayan bir anlayışla tüm ulusumuzu kucaklayacağız. Gece, gündüz yatmak yok çalışacağız. İktidar olmak için çalışacağız. Şimdi tüm kadrolarımız iktidar olmak için merkezlerinize gidecek. Değişim başlıyor." ifadelerini kullandı.