Müstakbel büyükelçi: Türkiye'ye baskı yapacağım
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olması beklenen Satterfield, S-400 konusunda, "Onaylanırsam, Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin adaylık oturumunda soruları yanıtladı.
Satterfield, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya" dedi.
Türkiye'nin bir seçim yapması gerektiğini belirten Satterfield, "Onaylanırsam, Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım" ifadesini kullandı.
Satterfield, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınması durumunda ABD'nin Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satışı yapmayacağını da kaydetti.
Halen ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Ankara Büyükelçisi olabilmesi için Senatoda yapılacak oylamayı bekliyor.
1980 yılından beri özellikle Orta Doğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield; Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katılmıştı.
2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapmamıştı.
Kaynak: AA