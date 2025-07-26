Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu AB’den tescil aldı

Avrupa Birliği, Türkiye'nin yerel değerlerinden iki ürünü daha coğrafi işaret listesine dahil etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mut zeytinyağının AB’den coğrafi işaret alan 37’nci, Kırkağaç kavununun ise 38’inci ürün olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, bu gelişmelerin hem bölgesel hem de ulusal düzeyde önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

“Ürün çeşitliliğimiz dünyada çok az coğrafyada var”

Hisarcıklıoğlu, yerel değerlere sahip çıkan Mut Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa’daki paydaşlara teşekkür ederek, “Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AB nezdinde tescil süreci devam eden 70 coğrafi işaretli ürün ve 3 geleneksel ürün adı için de çalışmaların sürdüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu çabalar sadece ekonomik değil, kültürel bir zenginliğin korunması açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Coğrafi işaretli Türk ürünleri artıyor

Türkiye, Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavununun da eklenmesiyle birlikte Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almış 38 ürüne ulaştı. Bu ürünler arasında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Milas zeytinyağı, Taşköprü sarımsağı, Ezine peyniri, Maraş tarhanası, Safranbolu safranı, Afyon sucuğu gibi Türkiye’nin dört bir yanından tescilli lezzet ve tarım ürünleri yer alıyor.

AB tarafından tescil edilen coğrafi işaretler, ürünlerin kalitesini ve kökenini garanti altına alırken, uluslararası pazarda da rekabet gücünü artırıyor.