Müteahhitler, yurt dışında 'politik risk sigortası' ile desteklenecek

Müteahhitlik sektörünü yurt dışındaki projelerde siyasi risklere karşı korumak amacıyla gelecek yıl "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası Programı" uygulamaya konulacak.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, küresel inşaat piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2020 yılında yaşattığı duraksama, bu yıl aşı kullanımının yaygınlaşmasıyla azalarak yerini sektörün büyümesine bıraktı.

Normalleşmeyle inşaat sektöründe talebin büyümesine karşın, arz miktarının aynı ölçüde artmaması ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle sektörde temel girdi durumundaki demir, çelik, çimento ve kereste gibi bazı ürünlerin fiyatlarında küresel bazda artışlar yaşandı.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından çelik piyasasına yönelik olarak bu yılın ikinci çeyreği için hazırlanan rapora göre, inşaat demiri fiyatları ocak ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39 arttı. Şubat ayı itibarıyla ise demir cevheri fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97, hurda fiyatları yüzde 56 artış gösterdi.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de temel inşaat malzemelerindeki fiyat artışı yapı maliyetlerinin artmasına neden oldu.

Türk inşaat ürünlerinin markalaşması için destekler devam edecek

Ülkede inşaat sektörünün, gelecek yıl nitelikli arz ve talep temelinde, kaliteye dayalı, insan odaklı, çevreyle barışık, tasarım ve teknolojik kabiliyetleri ile katma değeri yüksek bir yapıya kavuşturulması, yurt dışında ise küresel bir marka haline getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin yeni pazarlara girebilmesi, mevcut pazarlarda derinleşmesi, Türk inşaat ürünlerinin ihracatına katkı sağlanması için firmaların uluslararası pazarlarda konumlanması, güçlenmesi ve markalaşması yönünde desteklenmesine devam edilecek. Yurt dışı teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik destek sağlanacak. Hedef ülkelere heyet ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Müteahhitlik sektörünün yurt dışında proje üstlenmesini sağlayacak, firmalara teknolojik üstünlük, finansmana erişim veya pazara giriş açısından katkı sağlayabilecek diğer ülke firmalarıyla ortaklıklar kurulmasına yönelik ticaret politikası araçları kullanılacak. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası Programı uygulamaya alınacak.

Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışı faaliyetlerinin desteklenmesine devam edilecek. Teknik müşavirlik firmalarının uluslararasılaşması ve markalaşmasına yönelik kredi imkanları hakkında farkındalık sağlanacak ve sektör desteklenecek.

Ayrıca gelecek yıl yurt dışı teknik müşavirlik hizmetleri yıllık toplam proje tutarının 125 milyon dolar olması öngörülürken yurt dışı müteahhitlik hizmetleri iş hacminin de 22 milyar doları bulması bekleniyor.