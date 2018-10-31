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Müteahhitlerin beklediği düzenleme çıktı

Kamu ihalelerinde sözleşme fesih şartları değişti. Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde yüklenici mali acz içinde bulunduğu gerekçesiyle sözleşmeyi fesh edebilecek.

Müteahhitlerin beklediği düzenleme çıktı
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Hüseyin GÖKÇE
ANKARA-Kamu ile iş yapan müteahhitlerin ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek sözleşmelerin fesih edilmesi yönündeki taleplerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde yüklenici mali acz içinde bulunduğu gerekçesiyle sözleşmeyi fesih edebilecek.

Bu durumda kesin ve ek teminatlar gelir kaydedilerek, sözleşme fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilecek.

Nakdi gerçekleşme seviyesi ilk hak edişten yüzde 50’ye kadar olan işlerde yüzde 95 oranında ödenerek yüzde 5’i kesilecek

Son dakika kamu müteahhit

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