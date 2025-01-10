Mutfak tüpü zam rekoru kırdı! 1 yılda fiyatlar tam 16 kez arttı
Mutfak tüpü fiyatları geçen seneden bu yana 16 kez zamlanarak rekor kırdı. Vatandaş çay demlemeye korkarken, mutfak tüpüne bir zam daha geldi. Geçtiğimiz yıl 590 liraya satılan mutfak tüpü fiyatı yüzde 63,5 artışla 1.000 liraya dayandı.
Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatı yüzde 63,5 artan mutfak tüpü fiyatları vatandaşı bezdirdi. Son 1 yılda 16 kez zamlanan tüp fiyatları, yeni yılla birlikte 1000 TL'ye kadar yükseldi.
Doğal gazın olmadığı evlerde kullanılan mutfak tüpleri cep yakarken, 1 Ocak 2024'te 590 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı bugün 965 TL'ye dayandı.
Son 1 yılda 16 zam!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre son zamla birlikte mutfak tüpü 1 Ocak 2024'ten bu yana tam 16 kez zamlandı. Bu süre zarfından tek düşüş 3 Mayıs 2024'te yansıtılan 8 liralık indirim oldu.
Doğal gaza kıyasla daha pahalı olan mutfak tüpleri bir aileye yaklaşık 1 ya da 1.5 ay dayanıyor.
Son 1 yıldaki mutfak tüpündeki fiyat değişimleri ise şöyle;