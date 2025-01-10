Mutfak tüpü zam rekoru kırdı! 1 yılda fiyatlar tam 16 kez arttı

Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatı yüzde 63,5 artan mutfak tüpü fiyatları vatandaşı bezdirdi. Son 1 yılda 16 kez zamlanan tüp fiyatları, yeni yılla birlikte 1000 TL'ye kadar yükseldi.

Doğal gazın olmadığı evlerde kullanılan mutfak tüpleri cep yakarken, 1 Ocak 2024'te 590 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı bugün 965 TL'ye dayandı.

Son 1 yılda 16 zam!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre son zamla birlikte mutfak tüpü 1 Ocak 2024'ten bu yana tam 16 kez zamlandı. Bu süre zarfından tek düşüş 3 Mayıs 2024'te yansıtılan 8 liralık indirim oldu.

Doğal gaza kıyasla daha pahalı olan mutfak tüpleri bir aileye yaklaşık 1 ya da 1.5 ay dayanıyor.

Son 1 yıldaki mutfak tüpündeki fiyat değişimleri ise şöyle;