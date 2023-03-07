"Müthiş Türk Kızı" ‘Finansın Merkezi’nden DÜNYA'ya bildirecek
Bu yıl 43’üncü yaşını kutla¬yan Türkiye’nin en kök¬lü en güçlü ekonomi yayını DÜNYA Gazetesi, her geçen gün gençleşiyor, yenileniyor ve yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.
Adımızda yer aldığı gibi sadece Türkiye’de değil, dünyadaki gelişmeleri de sizlere yerinde ve uzman isimlere emanet ediyor, genç DÜNYA’nın dinamik kalemlerine yeni isimler ekleniyor. Bu isimlerden biri de küresel finans sisteminin merkezi ABD’de ekonomi çevrelerinin “Müthiş Türk Kızı” olarak tanıdığı Hafize Gaye Erkan. Goldman Sachs’ta başladığı kariyerine 2009 yılında ABD yönetiminin el koyduğu First Republic Bank’ın dümenine geçerek adını dünyaya duyuran Gaye Erkan, neredeyse kepenk kapatacak olan bankanın 2014 yılında Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Aynı zamanda bankanın Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanı koltuklarını alarak dümene geçen Erkan, göreve geldiğinde Federal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) tarafından yönetilen bankanın aktiflerini 20-25 milyar dolar civarından 200 milyar dolara taşıyarak bir dev haline getirmişti.
Sigorta devinde yönetimde…
43 yaşındaki Erkan’ın yeni durağı ise risk, strateji ve insan alanlarında dünyanın önde gelen profesyonel hizmetler firması olan 85 binden fazla çalışanı olan Marsh McLennan oldu. Sigorta devinin Yönetim Kurulu’na atanan Erkan bankacılık sektöründe teknolojiyi insanları geliştirme aracı olarak kullanarak özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmetlerini farklı bir boyuta taşıyor. ABD’deki finans kuruluşları arasında en genç CEO olan Müthiş Türk Kızı; Gaye Erkan finansın merkezindeki iş yoğunluğuna bir yenisini daha ekliyor ve 8 Mart’tan itibaren DÜNYA Gazetesi’nde yazmaya başlıyor. Finansın Merkezi’nden adlı köşesinde ekonomide yaşanan gelişmeleri, analizleriyle en sıcak ve en doğru şekilde bu köşeden sizlere sunacak. Kendisine; DÜNYA ailesi olarak “hoş geldin” diyoruz.