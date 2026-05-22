Mutlak butlan kararı ne demek? Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023 kurultayının iptali istemiyle açılan davada mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesi siyasette büyük yankı uyandırdı. Kararla birlikte kurultayın hukuken geçersiz sayılması ve önceki yönetimin yeniden göreve dönmesi dikkat çekti. Hukuk dünyasında sık kullanılan ancak kamuoyunda çok bilinmeyen “mutlak butlan” kavramı ise yeniden tartışılmaya başlandı.

Mutlak butlan ne demek?

Mutlak butlan, hukukta bir işlemin en başından itibaren tamamen geçersiz sayılması anlamına geliyor.

Bir başka ifadeyle; yapılan işlem, alınan karar, gerçekleştirilen seçim hukuken hiç yapılmamış kabul ediliyor.

Uzmanlara göre mutlak butlan durumunda işlemin sonradan düzeltilmesi ya da geçerli hale getirilmesi mümkün olmuyor.

Hukuken “yok hükmünde” sayılıyor

Mutlak butlan kararı verilen işlemler, hukuk sisteminde “yok hükmünde” değerlendiriliyor.

Bu nedenle; seçim sonuçları, yönetim değişiklikleri, alınan kararlar geçersiz hale gelebiliyor.

Hukukçular, mutlak butlanın en ağır geçersizlik türlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

CHP kurultayı için neden gündeme geldi?

CHP’nin 2023 kurultayına ilişkin açılan davada mahkeme, kurultay sürecindeki bazı işlemlerin hukuka aykırı olduğu kanaatine vardı.

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası; Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultay geçersiz sayıldı, önceki yönetimin görevi devralmasına hükmedildi, gözler olası yeni kurultay sürecine çevrildi.

Mutlak butlan ile iptal arasındaki fark ne?

Hukukçulara göre “iptal” ve “mutlak butlan” aynı anlama gelmiyor.

İptal kararında işlem belirli tarihe kadar geçerli kabul edilirken, mutlak butlanda işlem en başından itibaren geçersiz sayılıyor.

Bu nedenle mutlak butlan kararı çok daha ağır sonuçlar doğurabiliyor.

Hangi durumlarda mutlak butlan kararı verilir?

Türk hukuk sisteminde emredici hukuk kurallarına aykırılık, kamu düzenini ihlal, ciddi usulsüzlük, hukuki ehliyet eksikliği gibi durumlarda mutlak butlan gündeme gelebiliyor.

Özellikle seçimler, genel kurullar ve şirket kararlarında bu kavram sıkça tartışılıyor.