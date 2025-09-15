Mutlak butlan nedir, ne demek? Mutlak butlan anlamı ne?

CHP kurultay davası bugün en önemli konulardan biri... Bugün gündem olan bir konu da mutlak butlan... Mahkemenin kararı büyük bir sabırsızlıkla beklenirken bir yandan da "Mutlak butlan nedir, ne demek" sorusuna yanıt aranıyor.

Butlan ne demek?

TDK'ye göre "butlan" kelimesi hukuk terimi olarak öne çıkıyor ve iki farkı anlam taşıyor. İlki, batıl olma durumu; ikincisi ise Hukuki bir işlemin kurucu unsurlarında mevzuatta öngörülen şartlar sağlanmışken geçerlilik şartlarında yasada öngörülen zorunlu bir unsurun eksik olması durumu...

Mutlak butlan ne anlama geliyor?

Hukuk dünyasında sıkça karşılaşılan kavramlardan biri olan butlan, bir hukuki işlemin geçersizliğini ifade eder. Ticaret, borçlar, idare ve medeni hukuk gibi birçok alanda kullanılan bu terim, işlemin temel şartlarının eksik veya hatalı olması durumunda ortaya çıkar.

Butlan, bir işlemin geçerli sayılabilmesi için aranan temel unsurların ihlali durumunda devreye girer. Bu unsurlar; kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırılığın bulunmamasıdır.

Hukukta en ağır geçersizlik türü olarak kabul edilen mutlak butlan, bir işlemin baştan itibaren yok hükmünde sayılması anlamına gelir. Bu tür işlemler, tarafların sonradan düzelterek geçerli hale getirebileceği işlemler değildir. Mahkemeler, bu tür durumlarda geçersizliği re’sen (kendiliğinden) tespit edebilir.

Mutlak butlanla geçersiz sayılan bir işlemin geçerli hale gelmesi için, işlemin baştan sona hukuka uygun şekilde yeniden yapılması gerekir.