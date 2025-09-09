Müzik grubu Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı talebi
Son dakika... Haklarında “hayasızca hareketler” ve "teşhircilik" suçlamasıyla soruşturma açılan Manifest Grubu üyeleri, adli kontrol ve yurtdışı yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
‘Manifest' Grubu'nun, Şişli Küçükçiftlikpark'ta 6 Eylül günü gerçekleştirdiği konser sırasında, grup üyeleri ve dans gösterilerinde çekilen görüntüler üzerine ‘hayasızca hareketler' ve ‘teşhircilik' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılık tarafından şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verilirken bugün adliyeye sevk edilen grup üyerilerine tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca haklarında adli kontrol kararı verildi.