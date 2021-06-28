Müzik kısıtlaması yargıya taşındı

Ankara Barosu, gece saat 24.00'ten sonra getirilen ‘müzik yasağı’na karşı Danıştay’da dava açtı.

İçişleri Bakanlığı’nın dün yayınladığı genelgeyi yargıya taşıyan baro, dava dilekçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.” sözünü hatırlattı.

“Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi” nin 2.6 ve 3.2 maddelerinin Anayasa’nın 2., 10. ve 64. maddelerine ve hukuka aykırı olduğunu savunan baro işlemin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

Baronun iptalini istediği maddeler şöyle:

“... 2.6- Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.

3.2- Nikah ve Düğün merasimlerinde;

...- Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.”

"Devlet sanatçıyı korur"

Ankara Barosu iptalini istediği maddelerle ilgili “Kamu hizmeti sunan ve bu anlamda kamu düzenini korumak ve sağlamak maksadıyla çeşitli yetkilerle donatılmış olan ve üstelik bu yetkilerle temel hak ve özgürlüklere kolayca müdahale etme imkânı olan davalı idarenin işlemlerinin eşitlik temelli ve denetlenebilir olması gerekir” değerlendirmesi yaptı.

Ankara Barosu, düzenlemenin Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik (madde 10) ve belirlilik (madde 2) ilkesi ile Anayasa’nın 64. maddesinde yer alan “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır” ifadelerine aykırı olduğunu öne sürdü.

"Belirsiz ve keyfi"

İşlemin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini isteyen baro dilekçede şu ifadelere yer verdi:

“Dava konusu işlem, muhtevası itibariyle düzenleyici işlem olmasına rağmen, form olarak düzenleyici işlem gereklerini karşılamamaktadır. Uygulaması, sınırları, tanımlar gibi kategori ve ölçütlerden yoksun, öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerinden uzaktır.”

“Yukarıda da belirttiğimiz üzere uygulamanın salgın süreciyle sınırlı olup olmayacağı, hangi müzik etkinliklerini kapsayacağı, müzikli eğlence yerleri, oteller, turistik bölgelerde de uygulanıp uygulanmayacağı v.b. konularda hukuksal gerekçe ortaya koyamamakta, gece saat 24.00 ten sonra ‘müzik yasaklanmakta’, hukuksal belirsizlik ve keyfilik sorununa tekabül ettiğinden, bir dava konusu ve iptal sebebi teşkil etmektedir.”