Müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kurucusu, mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer vefat etti.

Bir süre önce operasyon geçiren ve istirahat etmekte olan 76 yaşındaki Ömer İnançer, İstanbul'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybetti.

İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu.

Ömer Tuğrul İnançer, yarın Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.