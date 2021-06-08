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Müzisyenler ile film ekiplerine aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren müzisyenler ile film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanmasına başlanacağını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

 

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koronavirüs