"MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız"
Maraş'taki 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından CHP MYK üyeleri parti genel merkezinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız" açıklaması yaptı.
Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından CHP MYK üyeleri parti genel merkezinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında MYK üyeleriyle fotoğraf paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman Valilerimiz ile görüştüm. Belediye Başkanlarımız ekipleriyle, tüm gücüyle milletimizin yanında. MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.