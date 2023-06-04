Naci Görür, 2 ili uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Naci Görür 2 kente dikkat çekti

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu. Görür, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" dedi.