Naci Görür '6 Şubat'ta stres biriktirdi' diyerek uyardı! Diyarbakır depremi sonrası kritik açıklama
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki sığ deprem sonrası, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi. Depremin Dicle-Lice Segmanı üzerinde ve aynı zamanda Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde olduğunu belirten Görür, bölgenin jeolojik riskine dikkat çekti. Görür, bu fay zonunun 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdiğini vurgulayarak, "Dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesi, bugün öğle saatlerinde 4,0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Yerin 13,15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bölgenin jeolojik yapısına ve sarsıntının olası etkilerine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Görür, Hani ilçesinin Kaledibi mevkisinde meydana gelen bu sığ depremin, Dicle-Lice Segmanı üzerinde konumlandığını belirtti. Depremin meydana geldiği bu hattın, aynı zamanda Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde bulunduğunu vurguladı.
"Stres biriktirdi"
Görür, aynı zamanda bu hattın 6 Şubat depremlerinden sonra stres biriktiren bir bölge olduğuna dikkat çekerek "Dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.