Naci Görür: Amasya’daki deprem lokal, daha büyük deprem beklenmiyor

13 Nisan Pazar günü saat 17.43’te Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre, sarsıntı yerin 6,21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve AFAD ekiplerinin saha taramalarını sürdürdüğünü bildirdi. Amasya Valiliği de olumsuz bir ihbar alınmadığını ve incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

Depremin ardından sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı’nın ana kolu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Endişe edilecek bir durum yok. Bu, lokal bir olaydır” ifadelerini kullandı.