Naci Görür Denizli'deki depremleri değerlendirdi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Denizli çevresinde 4 ve 5 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini belirterek bölgenin aktif fay sistemi üzerinde bulunduğuna dikkat çekti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Denizli çevresinde graben sistemi etrafında 4 ve 5 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini belirtti. Bölgenin aktif olduğuna ve kuzey–güney yönlü gerilme yaşandığına işaret eden Görür, bunun nedeninin Anadolu Levhasının batıya doğru hareketi olduğunu ifade ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

