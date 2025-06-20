Naci Görür, Ege Denizi'ndeki depremi yorumladı
Prof. Dr. Naci Görür, Bodrum açıklarında Ege Denizi'nde 19.19'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem hakkında paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi açıklarında gerçekleşen, Bodrum'da da hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem hakkında paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı:
Bodrum’un açıklarında, Amargos Adasının güneyinde 4,8 deprem var. Bu deprem Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalmasıyla oluşan K-G gerilme sonucu gelişen faylar üzerinde meydanagelmiş. Geçmiş olsun, sevgiyle.
Bodrum’un açıklarında, Amargos Adasının güneyinde 4,8 deprem var. Bu deprem Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalmasıyla oluşan K-G gerilme sonncu gelişen faylar üzerinde meydana https://t.co/QFxtYS8Broçmiş olsun, sevgiyle pic.twitter.com/6NMSakIO6E— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 20, 2025