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Naci Görür, Ege Denizi'ndeki depremi yorumladı

Prof. Dr. Naci Görür, Bodrum açıklarında Ege Denizi'nde 19.19'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem hakkında paylaşımda bulundu.

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Naci Görür, Ege Denizi'ndeki depremi yorumladı
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Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi açıklarında gerçekleşen, Bodrum'da da hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem hakkında paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı:

Bodrum’un açıklarında, Amargos Adasının güneyinde 4,8 deprem var. Bu deprem Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalmasıyla oluşan K-G gerilme sonucu gelişen faylar üzerinde meydanagelmiş. Geçmiş olsun, sevgiyle.

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Kaynak: HABER MERKEZİ