Naci Görür, Erzincan depremini değerlendirdi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan’da yaşanan sarsıntının ardından bölgedeki fay hatlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ovacık Fayının (Munzur Segmanı) batısında küçük bir fay üzerinde sığ bir deprem oldu (4,0). Bölgedeki tehlikeli faylarla enerji alış verişi iyi değil. Bu fayın kendisi büyük deprem üretmez.”