Naci Görür illeri tek tek saydı, 'Deprem eli kulağında' dedi: Yıkıcı olur

Türkiye'yi deprem tehlikesine karşı hemen her gün uyaran Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, yerel bir kanala konuk oldu.

Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında kalan Yedisu fayında deprem beklediğini ifade etti.

İHA'nın haberine göre; Görür şu anda deprem beklediği kenti Tunceli olarak açıkladı.

Prof. Dr. Görür, "Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu Fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" şeklinde konuştu.

'20 Şubat depremi enerji transfer etmiş olabilir'

Bölgedeki bina ve nüfus yoğunluğunun fazla olmasa da insanların hayatını kaybeceğini söyleyen Naci Görür, "Şimdi deprem beklediğimiz, korktuğumuz yer Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir" dedi



Bingöl-Karlıova-Erzincan arası en az 7.4 olabileceğini vurgulayan Görür, şöyle devam etti: "Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında."

Prof. Dr. Görür, ikinci deprem için "İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7’lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ’a gelir. Malatya’ya doğru geçer gider" dedi.