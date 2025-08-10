Naci Görür: İnşallah fazla zaiyat olmaz

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ’da da hissedildi.

Sındırgı’da bir binanın yıkıldığı tespit edilirken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Simav Fay Zonu’nun Sındırgı segmenti üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Küçük bir deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun” uyarısında bulundu.

"İnşallah fazla zaiyat olmaz"

Görür, deprem ile ilgili yaptığı ikinci paylaşımda ise "Sındırgı ve çevresinden yıkım haberleri geliyor. Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla zaiyat olmaz. Şimdi televizyonlarda deprem haberi peşinde koşanlara söylüyorum: Ben deprem dirençli kentler diye yırtınırken neredeydiniz. Unutmayın Tek çözüm DEPREM DİRENÇLİ KENTLER. Artçılar devam ediyor" ifadesini kullandı.