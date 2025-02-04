Naci Görür İstanbul depremi için hem büyüklük verdi hem süre! 4 milyon insan ölümle burun buruna
Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Marmara depremine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde gerçekleşmesi beklenen depremin, 4 milyon insanı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.
Prof. Dr. Naci Görür, Az Önce Konuştum programında yaptığı açıklamalarla, beklenen Marmara depremi hakkında korkutucu rakamlar paylaştı.
İstanbul’daki olası depremin büyüklüğünün 7,5 olarak öngörüldüğünü belirten Görür, depremin yaklaşık 2 dakika süreceğini söyledi.
Görür’ün verdiği bilgilere göre, depremde en az 100.000 bina çok ağır hasar alacak ve bu durum, 4 milyon insanı ölümle burun buruna getirecek.
Görür, yetkili isimlerin raporlarına dayanarak bu çarpıcı sonuçlara ulaşırken, depreme hazırlık konusunda daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı.