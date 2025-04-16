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Naci Görür, Malatya fayını işaret ederek uyardı: Düşündürücü

Başarılı yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün (16 Nisan) Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulundu. Görür, "Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadesini kullandı.

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Naci Görür, Malatya fayını işaret ederek uyardı: Düşündürücü
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Kahramanmaraş, Tatlar'da meydana gelen 4,0 deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür sosyal medya hesabından uyarıda bulunurken, şu paylaşımı yaptı:

Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya fayına stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü. Sevgiyle.

Kaynak: HABER MERKEZİ