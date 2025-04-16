Naci Görür, Malatya fayını işaret ederek uyardı: Düşündürücü

Kahramanmaraş, Tatlar'da meydana gelen 4,0 deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür sosyal medya hesabından uyarıda bulunurken, şu paylaşımı yaptı:

Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya fayına stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü. Sevgiyle.