Naci Görür: O hat zorlanıyor!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 dakika arayla meydana gelen depremlerin Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı 4.5 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 11.33'te meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Görür,
"Topallar-Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Göksun hattı zorlanıyor" dedi.