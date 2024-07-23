Naci Görür, Şükrü Ersoy, Ahmet Ercan: Çanakkale depremi sonrası dikkat çeken yorumlar

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün saat 13.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bahçeli köyü merkezli depremin Balıkesir gibi yakın iller dışında İstanbul'da da hissedildiği bildirildi. Çanakkale depremi bölgede olumsuz bir durum yaratmazken, deprem bilimciler peş peşe açıklamalar yaptı.



Türkiye'yi depreme karşı hemen her gün uyaran yer bilimciler Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan Çanakkale depremine ilişkin bilgi verdi.

Naci Görür 'Marmara'yı işaret etti

Prof. Dr. Naci Görür, depremin Bayramiç'in gündeyindeki Evciler Fay Zonu'nda meydana geldiğini açkladı. Bu fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) orta branjına ait olduğunu ifade eden Naci Görür, ''Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz'' değerlendirmesi yaptı. Prof. Dr. Naci Görür'e göre; şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.

Şükrü Ersoy: Büyük deprem geliyor diyemeyiz

Çanakkale depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme geldi. Prof. Dr. Ersoy, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, depremin bölge için sürpriz olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Ersoy şunları söyledi: ''Ezine’ye doğru fay zonları var. 4'ün üzerindeki depremler hissedilebilir. Potansiyel olarak bölge tehlikeli bölgelerden. 4.7’nin artçısı olabilir. Deprem çok yıkıcı değil. Bu depremden sonra 'Büyük deprem geliyor' diyemeyiz. Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek lazım.''

Ahmet Ercan: Sönümlenmesini bekliyorum

Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, depremin Biga-Çan-Bayramiç- Ezine kırığı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan'a göre; deprem küçük bir deprem ve yıkıcılığı yok. Övgün Ahmet Ercan depremin ardından ilk mesajında ''Sönümlenmesini bekliyorum'' ifadesini kullandı.