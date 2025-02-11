Naci Görür uyarmıştı... Türkiye’nin altında büyüyen dev bir yarık keşfedildi!

Göttingen Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, Türkiye’nin altında İran’a kadar uzanan 1500 kilometrelik dev bir yarık keşfetti. Yarığın eski Tetis Okyanusu’ndan kalan bir levhanın kopması sonucu oluştuğu ve Türkiye’den Irak’a doğru genişlediği öğrenildi.

'Türkiye’den Irak’a doğru yayılıyor'

Alman merkur.de'nin haberine göre; araştırmanın baş yazarı Dr. Renas Koshnaw, kopan levhanın bölgeyi aşağıya doğru çektiğini ve daha fazla tortu birikimi için alan yarattığını söyledi. Türkiye’ye doğru çöküntünün çok daha sığ hale geldiğini söyleyen Koshnaw, "Bu durum, o bölgede okyanus levhasının koptuğunu ve çekim gücünün azaldığını gösteriyor. Yarık, Türkiye’den Irak’a doğru takvimden kopan bir yaprak gibi yayılıyor” dedi.

Bilim insanları, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi’ne bölünen eski Tetis Okyanusu’nun levhasında da kopma olduğunu tespit etti. Çalışma, hakemli bilimsel dergi Solid Earth’te yayımlandı.

Türkiye okyanusal levhadan koptu

Araştırmalar, bir zamanlar Arap levhasını Avrasya levhasından ayıran tarih öncesi Neotetis Okyanusu’nun bir kalıntısının hâlâ Arap levhasına bağlı olduğunu, ancak Türkiye’de bu levhanın tamamen kopmuş durumda olduğunu ortaya koydu.

Çarpıcı keşifte Zagros Dağları'nın altında asılı duran ağır okyanus levhasının yerkabuğunu aşağı doğru çekerek derin, tortu dolu bir çöküntü oluşturduğu belirlendi. İran’ın güneydoğusundaki Zagros Dağları, Türkiye’nin doğusundan başlayarak, güneydoğuda Umman Körfezi’ne kadar 1500 kilometrelik bir alanı kapsıyor.

Deprem riskinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor

Bu büyük keşif Dünya’nın dış kabuğunun nasıl çalıştığını anlamaya yardımcı olurken, maden yataklarının tespiti, jeolojik yapıların haritalanması ve deprem risklerinin belirlenmesi için de önemli rol oynuyor.

Naci Görür uyarmıştı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de yakın zamanda Bitlis-Zagros fayı için uyarıda bulunmuş ve Diyarbakır için risk oluşturduğunu söylemişti. Görür, Bitlis-Zagros Fay Hattı’nda meydana gelebilecek büyük bir depremin Diyarbakır’da yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini, şehrin acilen depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini söylemişti.