Naci Görür, 'Yedisu fayı kırıldı kırılacak' demişti... Bingöl diken üstünde!

AFAD, Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Saat 12.26'da gerçekleşen ve 7.02 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Bingöller 29 Mayıs'ta da merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı. 3 gün arayla gerçekleşen depremler bölgede büyük korku yaratırken, akıllara deprem uzmanı Prof. Dr. naci Görür'ün nisan başında yaptığı uyarı geldi.

4 Nisan'da ‘Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl’ konulu konferansta konuşan Prof. Görür, Yedisu fayının 250 senelik periyodunu doldurduğunu her an bir deprem üretebileceğini ve büyük bir deprem riski taşıdığını belirtmişti.

"Yedisu fayının eli kulağında"

Canlı fayların stres biriktirdiğini ve fayın en son 1784'te kırıldığını ifade eden Görür, "Yedisu fayının eli kulağında. Bunu kesin söylüyorum. Fay, stresini doldurdu. Bunun dışında, sağda solda bir sürü depremler oluyor, o depremler stresi transfer ediyor” demişti.

Kehanet değil, bilimsel veri

“‘Yedisu fayı kırıldı kırılacak’ derken, kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum" diyen Görür, kentin depreme dirençli hale getirilmesi için yöneticileri uyarmıştı.

"Stresin artmasına neden oluyor"

Görür, 29 Mayıs ve 27 Mayıs'taki depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Deprem Karlıova fay düğümüne yakın, muhtemelen Yedisu zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir" ifadelerini kullanmıştı.