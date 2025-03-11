Naci Görür'den 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası korkutan uyarı: Daha da deprem beklediğimiz bir zon

Hakkari’nin Dilekli-Yüksekova bölgesinde bugün sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Bitlis-Zagros Bindirme Zonu’nda yer alıyor. Deprem, özellikle Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında gerilim oluşturan bu zon için beklenen bir gelişmeydi.

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, depremin ardındaki coğrafi dinamiklere dikkat çekti.

Görür, 6 Şubat’taki büyük depremler sırasında bu bölgenin, iki levha arasında sıkışarak önemli bir gerilim oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, bölgeden daha fazla deprem beklendiğinin altını çizdi.