Naci Görür’den Antalya depremi sonrası kritik uyarı: Bu fay daha büyük sarsıntı üretebilir

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Helen-Kıbrıs Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Görür, depremin sığ karakterli olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki fay sisteminin daha büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Görür açıklamasında, “Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.