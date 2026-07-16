Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası uyarı: Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz

Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, söz konusu fayın Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) güney kolu olarak kabul edilen zon içerisinde yer aldığını söyledi.

"Büyük depremi bekliyoruz"

Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF'ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

Görür açıklamasında, depremin Marmara'daki fay sistemindeki gerilimin sürdüğüne işaret ettiği değerlendirirken, uzun süredir dile getirdiği kuzey kol uyarısını da yineledi.