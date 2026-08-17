Büyük İstanbul depremi olacak mı? Marmara depremi ne zaman olacak?

17 Ağustos 1999 saat 03.02'de meydana gelen ve Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de hissedilen Gölcük Depremi binlerce binanın yıkılmasına sebep oldu. Bugün felaketin yılın dönümü... Prof. Dr. Naci Görür Gölcük Depremi ile ilgili açıklama yaptı.

Görür, depremin yıldönümünde "Büyük bir deprem olacak, binlerce insan ölecek" dedi.

İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması...

Pazartesi 17 Ağustos depreminin yıldönümü. Çok insanımız, çok binalarımız gitti. Çok şey söylendi, çok konuşuldu. Yeni, yeni evler yapıldı. Sanki hiç tekrar yıkılmayacak, tekrar deprem olmayacak gibi.

Arkdaşlar kendimzi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir. Bırakın fayı, bırakın yeri, insanlar ölmesin istiyorsanız ülkenizi DEPREM DİRENÇLİ yapınız ve depremi minimum zararla atlatınız. Bütün iş bir bakanlık kurup bunu en az 20 sene siyset yapmadan ciddiyetle çalıştırmak gerekir. Türkiye’nin bunu yapmaya gücü vardır. Hoşcakalın.