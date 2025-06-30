Naci Görür'den Hakkari depremine uyarısı: Bölge 7 büyüklüğünde depreme gebe

Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen ve merkez üssü Hakkari'nin Gelişen-Şemdinli bölgesi olarak açıklanan deprem sonrası değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Görür, sarsıntının Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda, yani Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Depremin, bu kuşak üzerindeki Çubuklu Fayı kolunda meydana geldiğini aktaran Görür, "Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.