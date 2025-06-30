Naci Görür'den Hakkari depremine uyarısı: Bölge 7 büyüklüğünde depreme gebe
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, depremin 6 Şubat 2023 depremleriyle bağlantılı olduğunu belirterek bölge için uyarıda bulundu.
Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen ve merkez üssü Hakkari'nin Gelişen-Şemdinli bölgesi olarak açıklanan deprem sonrası değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Görür, sarsıntının Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda, yani Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini söyledi.
Depremin, bu kuşak üzerindeki Çubuklu Fayı kolunda meydana geldiğini aktaran Görür, "Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle." ifadelerini kullandı.
Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle. pic.twitter.com/J35dfuuET2— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 30, 2025