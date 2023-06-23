Naci Görür'den İstanbul'un 5 ilçesine uyarı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bir kez daha gündeme gelen olası İstanbul depremine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan yeni bir rapor yayımlandı.



Raporda, olası bir depremde İstanbul’da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin olarak belirlendi. Rapora göre, hasar görmesi beklenen binaların yüzde 30'u 1980 öncesi, yüzde 40'ı 1980-2000 arası, yüzde 30'u ise 2000 yılı sonrası inşa edildi.

Riskli yapıların en fazla olduğu 3 ilçe

Hasar görmesi beklenen 207 bin yapının yüzde 95'ini oluşturan 196 bin 227 binanın Avrupa yakasında olduğu belirtildi. İBB'nin, İTÜ ile yaptığı çalışmada, riskli binaların en yoğun olduğu 3 ilçe ise Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olarak açıklandı.

“Binaların yüzde 10’u çok ağır hasar alacak”



Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İBB ve İTÜ ortaklığıyla hazırlanan raporu değerlendirdi. Olası İstanbul depreminde, kentteki 1 milyon 50 bin binanın yüzde 10'unun çok ağır hasar alacağını söyleyen Görür, orta ve hafif hasar alacak binaların sayısının da çok fazla olacağını anlattı.



İstanbul’un Avrupa yakasının zemininin, jeolojik olarak incelendiğinde Anadolu yakasından “daha kötü” durumda olduğunu söyleyen Görür, “İstanbul'u bir an önce deprem dirençli hale getirmek için çalışmaların başlanması, yürütülmesi gerekir.” dedi.



Hangi ilçelere dikkat çekti?



Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ve Fatih ilçesinin tarihi yarım ada bölümünün zeminine dikkat çeken Naci Görür, bu ilçelerin daha fazla hasar alacağını söyledi.



Naci Görür, bu ilçelerde kayma, göçme ve zemin sıvılaşması yaşanmasının da olası olduğunu dile getirdi.