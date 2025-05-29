Naci Görür'den korkutan uyarı: Stresin artmasına neden oluyor olabilir
Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'de gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, "Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir" dedi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Görür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun"
Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/f4cotgpLJe— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 29, 2025