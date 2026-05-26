Naci Görür’den kritik uyarı: Depremler Adana Havzası’na ilerliyor

Türkiye’nin güneyinde meydana gelen depremler bölgedeki tedirginliği yeniden artırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Kandilli Rasathanesi depremin merkezini Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk bölgesi olarak duyurdu.

Depremlerin ardından yer bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede peş peşe sarsıntılar yaşandı

Uzmanlara göre bölgede son günlerde meydana gelen depremler tesadüf değil. Naci Görür, Adana’da bir gün önce yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerek yeni sarsıntının da aynı sistem içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Görür, depremlerin Savrun ve Saimbeyli fayları arasında, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

“2023 depremleri bölgede stres oluşturdu”

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bölgede ciddi stres transferi oluştuğunu belirtti.

Uzman isim, bu enerji birikiminin zamanla farklı fay segmentlerini etkileyebileceğini vurgulayarak Adana Havzası çevresindeki hareketliliğin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

“Adana Havzası’na ilerliyor”

Naci Görür’ün en dikkat çeken açıklaması ise depremlerin yönüyle ilgili oldu.

“Depremler Adana Havzası’na doğru ilerliyor” diyen Görür, bölgedeki sismik hareketliliğin geniş bir alanı etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre Adana Havzası çevresinde oluşabilecek yeni stres birikimleri ilerleyen süreçte farklı büyüklüklerde depremleri tetikleyebilir.

“Deprem dirençli kent”

Görür, açıklamasında yalnızca fay hareketlerine değil şehirlerin hazırlık durumuna da dikkat çekti.

Adana’nın deprem gerçeğine göre yeniden planlanması gerektiğini vurgulayan Görür, “Deprem dirençli Adana’ya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.