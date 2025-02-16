Naci Görür'den Marmara uyarısı! 'Önümüzdeki 30 yıl içinde olması ihtimali yüzde 47'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önümüzdeki 30 yıl içinde Büyük Marmara Depremi'nin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 47 olduğunu belirtti. Olası bir büyük İstanbul depreminin Türkiye ekonomisi üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğini vurgulayan Görür, bu durumun ülkeyi ciddi bir krize sürükleyebileceğini ifade etti.

"İstanbul için risk"

Habertürk’te katıldığı programda Türkiye’nin deprem riski üzerine değerlendirmelerde bulunan Görür, bilimsel çalışmaların büyük depremleri belirli oranlarda tahmin edebildiğini söyledi. Afrika Levhası’nın Kıbrıs Yayı’nın altına doğru ilerlediğini ve bunun Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Anadolu Levhası üzerinde baskı yarattığını kaydeden Görür, bu sürecin İstanbul için risk teşkil ettiğini dile getirdi.

Ayrıca, 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremlerin ardından Bitlis-Zağros hattında ciddi bir stres birikiminin oluştuğunu da belirten Görür, bu bölgenin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.