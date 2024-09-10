Naci Görür'den Narin Güran mesajı! Lanetilyorum, keşke depremde ölen Narinlerimiz için de...

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve önceki gün cansız bedenine bir derede çuval içinde ulaşılan Narin Güran Türkiye'yi adeta yasa boğdu.

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürüyor. Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ve dört amcası da gözaltında...

Narin'in nasıl ve ne zaman öldürüldüğü, kaç gün suyun altında kaldığı, öldürülmeden önce cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, vücudundaki kemiklerin nasıl kırıldığı soruları ise otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Acıdan dilek çıkar mı bilmiyorum. Narin’le ilgili her yakınmayı, üzülmeyi anlıyor, ona yapılanları lanetliyorum ama keşke depremde ölen Narinlerimiz için de bu kadar ayrıtılı konuşsaydık. Depremde binlerce çocuğumuz ölmüyor mu? — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 10, 2024

Narin Güran cinayetine tepki yağıyor

Minik Narin'in vahşice katledilmesi Türkiye'de infial uyandırmış durumda... Katil ya da katillere, bu dehşet verici cinayette sorumluluğu olanlara tepki yağıyor.



Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Narin Güran cinayetine ilişkin bir açıklama yaptı. X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Naci Görür, "Acıdan dilek çıkar mı bilmiyorum" yazdı ve şöyle devam etti:

* Narin’le ilgili her yakınmayı, üzülmeyi anlıyor, ona yapılanları lanetliyorum ama keşke depremde ölen Narinlerimiz için de bu kadar ayrıtılı konuşsaydık. Depremde binlerce çocuğumuz ölmüyor mu?