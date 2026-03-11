Naci Görür'den peş peşe olan depremler için uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son dönemde farklı bölgelerde meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, son günlerde sarsıntıların sayısında artış gözlendiğini belirterek bazı bölgelerde meydana gelen depremlerin tektonik özelliklerine dikkat çekti.

Farklı illerde 4 büyüklüğünde depremler

Görür'ün paylaşımına göre, Denizli'nin Buldan ilçesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Huğtaş bölgesi ile Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Çimen mevkisinde 4,0 ila 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Depremlerin oluşum nedenlerine değinen Görür, sarsıntıların bölgelerin jeolojik yapısına bağlı olarak graben ve gerilme alanlarında ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın çevresinde meydana geldiğini ifade etti.

Denizli-Buldan Fayı'nın kapasitesinin fazla olduğunu söyleyen Görür, Konya'daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş'taki fayın ise bölge için problem olabileceğinden bahsetti.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya'da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı'nın kapasitesi fazla. Konya'daki fay küçük bir parça, K. Maraş'taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun."