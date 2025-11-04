Son depremler... Balıkesir'de deprem! Sındırgı'da neden deprem oluyor? Naci Görür'ün Sındırgı yorumu ne? Sındırgı'da deprem uyarısı! Büyük deprem olur mu?

Prof. Dr. Naci Görür Sındırgı'da peş peşe gerçekleşen depremlere ilişkin yorumunu paylaştı, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Görür şu ifadeleri kullandı:

Sındırgı’nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı’da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir.