Nakliyeciler Sitesi'nde 'gergin' tahliye

06 Ocak 2018

AYSEL YÜCEL

Zeytinburnu Ambarlar'da cuma günü için planlanan yıkım, bu gece yarısı gergin bir şekilde gerçekleşti. Sabah saatlerinde bir kısmı yıkılan Nakliyeciler Sitesi için öğle saatlerinde de yıkıma devam kararı alındı. Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND) yıkım sonrası dava açmaya hazırlanıyor.

DÜNYA Gazetesi'nde önceki günlerde "Zeytinburnu Ambarlar’a yıkım hazırlığı şoku" başlığıyla yer alan haberde, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nün cuma günü için yıkım hazırlığında olduğu belirtilmişti.

Zeytinburnu Ambarlar’a yıkım hazırlığı şoku

Zeytinburnu'nda bulunan ve 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağını öğrenen ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR'larla kapattı.



Sitenin girişinde toplanmaya başlayan ambar esnafı, giriş ve çıkış kapıları kapattıktan sonra lastik yaktı, sloganlar atıldı. Bir grup, kepçenin önünde durarak araçların ilerlemesini durdurmaya çalıştı.

Olay yerine polisin içeriye girmek istemesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri ile ambar esnafı ve çalışanları karşı karşıya geldi.

Grubun 6 saat süren bekleyişinin ardından Nakliyeciler Sitesi'nin bulunan 17 boş dükkanın yıkımı konusunda uzlaşmaya varıldı. Anlaşmanın ardından site girişine çekilen araçlar da araç sahipleri tarafından çekildi.

Polislerin siteye girişi sırasında İstiklal Marşı okuyan grup, çevik kuvvet ve polis lehine sloganlar attı. Yolun açılmasının ardından iş makineleri site içine girerek yıkım işlemine başladı.

Yıkım sürüyor

Öğle saatlerine doğru sitenin 1. sokağında yıkıma devam kararı alındı. Kepçelerle dükkanların yıkımına devam edildi. Bunun üzerine dükkan sahipleri acele bir şekilde dükkanlarını boşalttı. Ofislerdeki büro araç gereçleri ve ambarlarında bulunan malzemeleri kiraladıkları kamyonlara doldurarak götürdü. Park halinde bulunan araçlarda çekicilere konularak götürüldü. Bazı dükkan sahibi ve işçiler duruma tepki gösterdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Nakliyeciler Sitesinde yıkım devam ediyor.

Nakliyeciler Akzirve'ye dava açıyor

Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND) Başkanı Erol Özçelik, geçtiğimiz salı günü DÜNYA'yı arayarak Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nün kendilerine telefon geldiğini, cuma günü ambarlara yıkıma gelineceğini bildirdiğini açıklamıştı. Yıkım sonrası görüşlerini de DÜNYA'ya aktaran Özçelik, “Maalesef yıkımı durduramadık. Tebligat yok, süre yok ama yıkım gerçekleşti. Tüm taşımalarımız durdu. İlaçtan tekstile birçok sektörden mal vardı. Bunlar şimdi kamyonlara yüklendi, park yerinde bekliyor. Akzirve bize büyük yanlış yaptı. Bize yıkım kararıyla ilgileri olmadığını söylemişti ancak onların haberi varmış, boşaltılması yönünde şikayet eden de onlarmış. 2 bin polis 800 de zabıta geldi ve gece saat 5:00'da yıkım gerçekleşti. Biz de şu anda İstanbul içinde yer arıyoruz. Öte yandan avukatlarımız Akzirve'ye dava açacak” diye konuştu.

Akzirve 2 bin konutluk projeye başlıyor

Tahincioğlu, Varyap, EgeYapı, Dumankaya, Nef gibi dev holdinglerin uzun süre peşinde olduğu Zeytinburnu Ambarlar Sitesi, 2014 yılında Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding’in Türkiye’deki yatırım şirketi Akzirve Gayrimenkul’e satılmıştı. Akzirve, 180 ortaklı İstanbul Nakliyat Ambarları İşletme Kooperatifi’ne (NAKO) ait 120 dönümlük arazi için ambar başına sosyal tesislerle birlikte 1 milyon dolar ödedi. 245 ambarın bulunduğu arazi için toplam 245 milyon dolar ödendi. Yer ruhsatlarını alan Akzirve geçtiğimiz ay basına yaptığı açıklamada 2 bin konutluk gayrimenkul projesinin lansmanını Mart 2018’de yapacağını duyurmuştu.