Nakliyeciler Sitesi'nde tahliye gerilimi

06 Ocak 2018

Zeytinburnu'nda bulunan ve 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağını öğrenen ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR'larla kapattı.



Sitenin girişinde toplanmaya başlayan ambar esnafı, giriş ve çıkış kapıları kapattıktan sonra lastik yaktı, sloganlar atıldı. Bir grup, kepçenin önünde durarak araçların ilerlemesini durdurmaya çalıştı.

Olay yerine polisin içeriye girmek istemesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri ile ambar esnafı ve çalışanları karşı karşıya geldi.

Grubun 6 saat süren bekleyişinin ardından Nakliyeciler Sitesi'nin bulunan 17 boş dükkanın yıkımı konusunda uzlaşmaya varıldı. Anlaşmanın ardından site girişine çekilen araçlar da araç sahipleri tarafından çekildi.

Polislerin siteye girişi sırasında İstiklal Marşı okuyan grup, çevik kuvvet ve polis lehine sloganlar attı. Yolun açılmasının ardından iş makineleri site içine girerek yıkım işlemine başladı.