Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık, ikinci kez hakim karşısında

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada 6’sı tutuklu 12 sanık ve 3 çocuk ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanıklar da dinlenecek.

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede, tanıklar da dinlenecek.