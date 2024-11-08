Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde tanıklar dinleniyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, ağabey Baran Güran tanık olarak dinlenildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, ilk olarak tanık sıfatıyla dinlenilen ağabey Baran Güran, olay günü Diyarbakır'da bulunduğunu belirterek, saat 19.00-20.00 sıralarında kardeşinin kendisini aramasıyla Narin'in kaybolduğunu öğrendiğini söyledi. Narin'i önce caminin çevresinde aramaya başladığını anlatan Güran, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını, ardından su kanalına yöneldiklerini belirtti.

Gizli toplantılara dair sorular dikkat çekti

Mahkeme heyeti başkanının, "Olaylardan sonra aile arasında gizli toplantılar yapıldı mı?" sorusu üzerine Güran, "Bir toplantı olsaydı herkesin göreceği yerde, köyde mi yapılırdı? Bize kimse 'Özel bir toplantı var.' demedi, olmadı da. Aile bireylerinin evleri köyde, gizli bir yerde değil. Toplantı olsaydı gizli olmazdı." dedi.

"Kadınların köyde kendi aralarında konuştuğu söyleniyor. Bu konuda bir şey duydun mu?" sorusunu da Güran, "Küçük bir melek olduğu için herkesin içi yanıyor. Küçük bir meselede dahi herkes parlıyor. Konu Narin olduğu için en ufak bir konuda dahi herkes patlıyor." şeklinde yanıtladı.

Mahkeme heyeti başkanının, "Babanıza çok sayıda telefon geldi, 'Narin burada.' diye, köyde de buna benzer konuşmalar oldu mu, Narin'i bunlar kaçırdı veya öldürdü diye?" sorusu üzerine de Güran, olay günü köydeki bazı kişilerin köye bir araba geldiğini söylediklerini belirtti.

Narin'in Kur'an kursundan geldikten sonra kaçırılmış olabileceğini düşündüklerini anlatan Güran, "Belki birileri tarafından kaçırılmıştır dedik. Şeyh vardı çaresizlikten dolayı onlara dahi danıştılar. Bazıları, rahmetli olsaydı bilirdik diyorlardı, o yüzden ümitlendik." dedi.

Mahkeme salonu otopsi açıkalmalarıyla buz kesti

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Nahit Eren, Baran Güran'a soru sormadan önce Narin Güran'ın otopsi sırasında cenazesinin durumunu anlatarak, "Benim de çoluk çocuğum var. O bebek kokusundan farklı kokular geliyordu. Baran, senin o kokuyu almanı, kardeşini o şekilde görmeni istemediğim için senin içeriye girmeni istemedim." ifadesini kullardı.

Eren, Narin'in katillerinin ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. Nahit Eren'in, kızının cansız bedeniyle ilgili sözlerinden rahatsızlık duyan baba Arif Güran, "Kızımdan bahsetmeyin Allah için, beni öldürün. Gözümün içine baka baka kızımı anlatıyorsun." diyerek elini masaya vurup, ayağa kalktı.

Güran ailesinin bazı fertlerinin de Eren'e yönelik "Siyaset yapıyorsun." ifadeleri üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Avukat Eren, tüm aile üyelerinden özür dilediğini belirterek, ağabey Güran'a şöyle dedi: "Dün duruşma yapılırken sen dışardaydın, Salim Güran bana 'Sen neyin peşindesin?' dedi. Ben hayatın en güzel kokusuna sahip olan bir çocuğun getirildiği hale karşı adalet mücadelesi veriyorum."

Nahit Eren, Baran Güran ile Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin defni konusunda yaptıkları görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Narin'in nereye defnedilmesi konusunda karar verelim dedim. 'Narin'in köye defnedilmesi konusunda itiraz var, sen ne dersin?' dedim." Eren'in "Baran sen ne cevap verdin?" diye sorması üzerine Güran, Narin'in kendi mahallelerinde toprağa verilmesi konusundaki kararlılığını belirtti.

Güran'ın "Milletin tepkisi vardı ama benim umurumda değildi, ne olursa olsun kendi köyüme götürecektim. Narin'i köye götüreceğimizi söylemiştim." demesi üzerine Eren, Baran Güran'ın bu konuda kendisi ve babası dışında hiçbir aile bireyinin söz sözleme hakkının bulunmadığını kendisine ifade ettiğini söyledi.

Eren'in bu sözlerine tepki gösteren Baran Güran, "Bunu tamamen yanlış yere çekiyorsun. Ailem kapının önünde olduğu halde bana destek vermediniz, yanıma getirtmediniz. Bir ağabeyi bir kız kardeşinin önünde 7 saat beklettiniz. Orada bir ağabeyi durduracağınıza amcamı yanıma getirseydiniz." diye konuştu.

Nahit Eren, Baran Güran'ın baroya kendileriyle görüşmeye iki defa geldiğini anımsatarak, şöyle dedi: "İlk görüşmende,'Açığa çıksın, kim öldürdüyse cezalandırılsın, Nevzat da olsa aile bireyleri de olsa kim öldürdüyse cezalandırılsın.' dedin. Bize verdiğin vekalet, dosyaya delil olarak giren görüntüler var. Senin kardeşinle cezaevinde yaptığın görüşmeler var. Kardeşine yaptığın telkinler, sohbetlerin var, saygı duyuyorum. Bir şey dikkatimi çekti, ısrarla kamerayı soruyor, sen de 'Bulunmuş iki kişi var.' diyorsun. Dosyada böyle bir kamera kaydı görmedim. Varsa böyle bir görüntü nerede izledin?"

Güran da sosyal medyada birçok yalan haber yayınlandığını ileri sürerek, şunları söyledi: "Askeriyenin kamerasında iki karartı var. Sosyal medyada gördüm. Kardeşim 18 yaşında ve kendini savunacak durumda değil. Orada Enes'e 'Kamera çıktığında her şey gün yüzüne çıkacak mutluyuz.' dedim. Benim ve babamla ilgili görüntüler çok yayıldı, kim yaydı bilmiyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsil eden avukatın, "Sence kardeşine ne oldu?" sorusu üzerine Güran, kardeşinin Nevzat Bahtiyar tarafından kaçırıldığını düşündüğü ileri sürdü. "Kardeşin aranıyor, yangınlar çıkıyor, jandarmanın yanlış yönlendirildiğine dair iddiası var, ne düşünüyorsun?" sorusunu ise Baran şöyle yanıtladı: "Ailem hayatı boyunca karakol görmedi, ifade veren insanlar değil. Köyde büyüdüler. Neden bunları göz önüne alarak konuşmuyorlar? Rahmetli, Enes'in diş fırçasını kullanıyordu. Ben bile sordum, 'En son Narin'i öptüm, bana ait DNA çıktı mı?' diye."

"Anneniz amcanızı mı yoksa kardeşinizi mi koruyor?"

Avukatın, "Anneniz amcanızı mı yoksa kardeşinizi mi koruyor?" diye sorması üzerine Güran, "Konu Narin olunca annem kimseyi korumuyor." dedi. Güran ailesi avukatlarından Yılmaz Demiroğlu tarafından, "Nevzat Narin'i öldürmüş olabilir mi?" sorusu yöneltilen Güran, "Nevzat yapmış olabilir. O kadar soğukkanlı ki sanki 50 cinayet işlemiş ve hiçbir şey olmamış gibi rahat davranıyor." dedi.

Mahkeme Heyeti başkanının, "Neden cinayet işlemiş ve hiçbir şey olmamış gibi davrandığını söyledin?" sorusu üzerine Güran, "İlk defa cinayet işlediğini söylüyor ifadesinde." diye konuştu. Başkanın "Cinayet işlediğini söylemiyor, cesedi gizlediğini söylüyor." demesi üzerine Baran Güran, Nevzat Bahtiyar'ın yalan söylediğini iddia etti. Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın "Annen ve amcan arasındaki ilişkiyi Enes görseydi ne yapardı?" sorusunu da Baran Güran, "Kafalarına sıkardı." diye yanıtladı.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.